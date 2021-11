Black Friday 2021 : Schnäppchenjagd am 26. November: Das planen Schleswigs Einzelhändler

Neben Rabattaktionen von ID Sievers, Real und Expert MegaLand hat die Buchhandlung Liesegang sich eine ganz besondere Aktion zum Black Friday 2021 einfallen lassen.

Schleswig | Schnäppchenjäger können in Schleswig beim diesjährigen Black Friday am 26. November wieder auf ihre Kosten kommen. Unter anderem bieten ID Sievers, Expert und Real mehrere Rabattaktionen an. Aber es gibt auch Händler wie Christian Liesegang, die den Tag umfunktionieren. Auch interessant: Schwarzer Tag für die Umwelt? Wie Du am Black Friday nachhalt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.