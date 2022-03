Landesmuseen Schleswig-Holstein : Solidarität mit der Ukraine: Schloss Gottorf leuchtet in Blau-Gelb

Noch bis Donnerstagabend leuchtet Schloss Gottorf in den Nationalfarben der Ukraine. Mit einem Aktionstag am Sonntag haben die Landesmuseen ukrainische Geflüchtete in Schleswig-Holstein unterstützt.

Schleswig | Die Schleswig-Holsteinischen Landemuseen setzen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Südfassade von Schloss Gottorf wird noch bis Donnerstagabend in Blau und Gelb angestrahlt – in den Nationalfarben der Ukraine. Möglich gemacht haben diese Aktion der Freundeskreis Schloss Gottorf und weitere Sponsoren. Weiterlesen: Vom Krieg getrennt, in...

