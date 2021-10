Neubaugebiet in Schleswig : „Wichelkoppeln“: Bewerber für Grundstücke müssen sich beeilen

Noch bis Ende Oktober können sich Interessenten für die Verlosung von 42 Baugrundstücken im Neubaugebiet „Wichelkoppeln“ bei der Stadt Schleswig bewerben. Zehn Grundstücke werden ausschließlich an Familien verlost.

Schleswig | Langsam nimmt das begehrte Neubaugebiet „Wichelkoppeln“ Formen an: Auf dem Areal hinter der neuen Feuerwache am Kattenhunderweg ist eine Straße zu sehen, es wurden Rohrleitungen verlegt und erste Kantsteine gesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei die Erschließung des Baugebiets inzwischen so weit fortgeschritten, dass mit der Vermarktung der Wo...

