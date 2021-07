Wiedereröffnung der Kinos : Schleswigs Capitol-Kino öffnet nach Corona-Pause

Am 1. Juli um 14:30 Uhr öffnete das Schleswiger Capitol-Kino nach acht Monaten Corona-Pause wieder seine Türen.

Schleswig | Es riecht wieder nach frischem Popcorn in der Eingangshalle des Capitol-Kinos in Schleswig. Die Eistruhe ist prall gefüllt und alles blitzt und glänzt. Markus Thiel und sein Team haben die letzten Tage damit verbracht, das Kino auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Vor den ersten Vorstellungen um 15.30 Uhr merkt man dem Kinobetreiber die Vorfreude an...

