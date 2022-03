Fieber, Husten, Kopfschmerzen : Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose hat Corona

Sowohl ein Schnelltest als auch ein PCR-Test waren positiv. Bis Ende nächster Woche bleibt der Verwaltungschef in Quarantäne.

Schleswig | Die ersten Symptome traten am Montagabend auf. Der Schnelltest am Dienstag war jedoch zunächst noch negativ. Seit Mittwoch aber steht fest: Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose ist an Corona erkrankt. Schnelltest und PCR-Test positiv „Sowohl ein Schnelltest als auch ein PCR-Test, den ich im Anschluss gemacht habe, waren positiv“, erklärt er tel...

