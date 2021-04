Frauenportät : Schleswigerin Maren Korban rules the City

Die Schleswigerin ist in auffallend vielen Bereichen aktiv – und das bereits seit über 30 Jahren.

Kiel/Schleswig | Das kreisweite „Bündnis Frau“ veröffentlicht anlässlich des Weltfrauentages zwölf Frauenporträts über Vorbilder, die die Gleichstellung in der Region vorangetrieben haben. Den Start machte das Bündnis am 8. März mit Gerhild Becker, der ersten Gleichstellungsbeauftragten im Amt Kropp. In monatlichen Abständen folgen elf weitere Porträts. Im April über ...

