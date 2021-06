Keine Maskenpflicht im Freien : Wer in Schleswig noch Maske trägt, hat sie meist nur vergessen

In der Schleswiger Innenstadt sieht man nur noch selten Menschen mit Maske flanieren. Die meisten freuen sich, wenn sie die Gesichtsbedeckung vor den Geschäften wieder abnehmen können. Bis auf wenige Ausnahmen.

Schleswig | Nachdem monatelang die Maskenpflicht im Freien in der Schleswiger Innenstadt galt, gab es an den ersten Tagen nach dem Wegfall Anfang Juni noch leichte Verwirrung beim Einkaufen. Wo muss eine Maske sein und wo nicht, war die Frage. Aber wie so oft in der Corona-Pandemie scheinen sich die Menschen sehr schnell an geänderte Regeln zu gewöhnen. In Schles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.