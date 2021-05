„Fairtrade Stadt“ : Schleswiger Weltladen veranstaltet „Fairtrade-Rallye“

Der Weltladen organisiert eine „Fairtrade Rallye“ durch Schleswig. Auch Schulklassen sollen das Angebot nutzen können.

Schleswig | Zum „Weltladentag“ am 8. Mai veranstaltet der „Weltladen am Kornmarkt“ in Schleswig eine „Fairtrade-Rallye“ durch die Stadt. In Zusammenarbeit mit der Bildungsreferentin des Weltladens Eckernförde wurde eine Route durch die Schleswiger Innenstadt, die Königswiesen, Schlei Ufer und Altstadt entwickelt. Dabei gibt es verschiedene Abschnitte mit unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.