Erste Ausgabe nach Umzug : Schleswiger Tafel und ihre Kunden sind begeistert von neuen Räumen

Nach Tausenden Arbeitsstunden zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und mit Hilfe vieler Schleswiger Unternehmen und Spender ist die Tafel in neue Räume ungezogen. Ein Kraftakt, der sich für alle gelohnt hat.

Schleswig | Großer Andrang herrscht am Donnerstag vor dem ehemaligen Küchenstudio Fürstenberg am Schwarzen Weg 11, als die erste Ausgabe der Schleswiger Tafel in ihren neuen Räumen beginnt. Mit viel Platz und einem durchdachten Hygienekonzept können hier die Kunden auf einem Rundgang durch mehrere Räume geleitet werden, ohne sich oder den ehrenamtlichen Helfern d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.