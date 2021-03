Königswiesen und Stampfmühle : Schleswiger Minigolfbahnen öffnen wieder

Nach der langen Corona-Pause startet an Karfreitag auf beiden Anlagen die Saison – allerdings mit Einschränkungen.

Schleswig | Die Vorfreude steht bei Gitte und Guido Nett zurzeit im Vordergrund. Dass sie am Freitag endlich ihre beiden Minigolfbahnen auf den Königswiesen und an der Stampfmühle öffnen dürfen, „freut uns natürlich sehr“, sagen die beiden. Dennoch verhehlen sie nicht, dass die letzten Monaten ordentlich an ihren Nerven gezerrt haben. Und an ihrem Portemonnaie. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.