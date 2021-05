Schleswiger Köpfe : Christian Tränckner – Schulmeister, Literat, „Grenzkämpfer“

Als ein Namensgeber für eine Schleswiger Schule gesucht wurde, war er im Gespräch. Doch aus der Christian-Tränckner-Schule wurde nichts. Die Entscheidung fiel auf Bruno Lorenzen.

Schleswig | Er war ein Schulmeister mit vielen Talenten und unterschiedlichen öffentlichen Engagements, die bis in die Politik reichten: Christian Tränckner war als Pädagoge an verschiedenen Bildungseinrichtungen dieser Region tätig, machte sich als produktiver Literat und rühriger Herausgeber einen Namen und schaltete sich aktiv in die sogenannte Grenzarbeit in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.