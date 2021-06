Corona-Impfungen für Kinder : Schleswiger Kinderarzt: „Eltern sollten sich und ihre Kinder impfen lassen“

Dr. Alexander Gick hat mit Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen schon gut zu tun. Und er hofft, dass sich mehr Eltern und Jugendliche impfen lassen, da die indische Variante nicht unterschätzt werden sollte.

Schleswig | Seit die Impfpriorisierung vergangene Woche aufgehoben wurde, ist die Corona-Schutzimpfung auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren möglich – und die Nachfrage nach Impfterminen bei Kinderärzten ist groß. Bei Dr. Alexander Gick in der Kinder- und Jugendärztlichen Gemeinschaftspraxis am Schleswiger ZOB wurden in den letzten Tagen bereits rund 40 Co...

