21 Kinder in Quarantäne : Drei Corona-Infektionen in der Schleswiger Kita am Stadtfeld

21 Kinder und drei Mitarbeiterinnen der Schleswiger Kita am Stadtfeld befinden sich in Quarantäne, da drei Personen in der Kita positiv auf Corona getestet wurden. Das Gesundheitsamt ermittelt.

Schleswig | In der Kita Stadtfeld wurden drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Aufgrund dieser Corona-Infektionen befinden sich aktuell 21 Kinder und drei Mitarbeiterinnen in Quarantäne. Am Freitag, 27. August, hat das Gesundheitsamt die Ermittlungen begonnen. Alle Kontaktpersonen wurden gestern, 29. August, um 10 Uhr von einem Testmobil vor der...

