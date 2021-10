Prozess gegen Irmgard F. : Schleswiger Johannes Mau überlebte das KZ Stutthof

In Itzehoe läuft der Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin. Der in Schleswig geborene Handwerker Johannes Mau wurde in das KZ Stutthoff eingewiesen. Er hatte Glück und überlebte den Ort des Terrors.

Schleswig/Itzehoe | Irmgard F., die einstige Sekretärin des Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Stutthof, lebte bis 2014 in Schleswig und soll hier als Sekretärin an einer Schleswiger Schule gearbeitet haben. Der jetzt in Itzehoe begonnene Prozess gegen die 96-Jährige lenkt den Blick der breiten Öffentlichkeit auf die Repressions- und Mordmaschinerie in dem 1939 v...

