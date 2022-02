Autofahren in Schleswig : Das sind die kniffligsten Stellen für Schleswigs Fahrschüler

Rechts vor links, Vorfahrt achten und an der roten Ampel halten: Das sollte jeder Fahrschüler schnell beherrschen. Doch es gibt ein paar Orte in Schleswig, an denen kommen die Fahranfänger oft ins Schwitzen.

Schleswig | Als Fahrschüler lernt man auf viele verschiedene Situationen vorbereitet zu sein und im Notfall angemessen zu reagieren. Trotzdem gibt es ein paar Stellen, an denen es immer wieder hakt. Bei diesen Verkehrsführungen müssen sich die Fahrschüler in Schleswig besonders konzentrieren: Der erste knifflige Punkt ist an der Kreuzung Chemnitzstraße/Be...

