Pläne der Kirchengemeinde : Schleswiger Dom bleibt leer: Kirche verzichtet an Heiligabend auf Indoor-Gottesdienste

Die Kirchengemeinde Schleswig möchte das Infektionsgeschehen nicht weiter befeuern und setzt deshalb auch in diesem Jahr auf Open-Air-Gottesdienste. Ganz auf den Dom verzichten müssen die Schleswiger dabei aber nicht.

Schleswig | Da wurde der Schleswiger Dom nach langen Umbauarbeiten endlich wiedereröffnet und die Menschen können an Weihnachten trotzdem nicht zum Gottesdienst in die Kirche. Denn aufgrund der steigenden Infektionszahlen ist es der Kirchengemeinde Schleswig zu heikel, den Gottesdienst an Heiligabend drinnen abzuhalten, zu beliebt sei er, es kämen zu vielen Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.