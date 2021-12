Testpflicht im Nachtleben : Schleswiger Club- und Barbetreiber befürchten Einbußen durch 2G-plus-Regel

In Clubs und Discotheken benötigen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen Corona-Test zum Feiern. Die Schleswiger Club-Betreiber hoffen, dass trotz der 2G-plus-Regel noch genügend Gäste kommen.

Schleswig | Nicht nur Urlauber müssen bei der Anreise in Hotels und Ferienwohnungen seit Mittwoch zusätzlich zum 2G-Nachweis plus jetzt einen aktuellen Test vorzeigen, das gilt auch für Clubs und Bars, in denen sich Gäste nicht überwiegend an festen Sitz- oder Stehplätzen an Tischen aufhalten. Weiterlesen: Schärfere Corona-Regeln greifen in Schleswig-Holstein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.