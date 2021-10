Neues Amt für Ex-Bürgermeister : Schleswiger Bürgerverein wählt Arthur Christiansen zum Vorsitzenden

Der Schleswiger Bürgerverein hat einen neuen Vorsitzenden: Arthur Christiansen möchte den Aktivitäten neuen „Drive“ geben und gleichzeitig an Bewährtem wie den Podiums-Diskussionen und Neujahrsempfängen festhalten.

Schleswig | 20 Jahre lang stand Wolfram Weiss an der Spitze des Schleswiger Bürgervereins. Jetzt hat er das Amt an Schleswigs Ex-Bürgermeister Arthur Christiansen übergeben. In der jüngsten Mitgliederversammlung hatte Weiss auf eine Kandidatur zur Wiederwahl verzichtet. Endlich wieder eine Versammlung Auch der Schleswiger Bürgerverein, der sich die Verbesse...

