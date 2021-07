Lokaler Bezug oder Klimakrise : Schleswiger Buchexperten geben Tipps für den Lese-Sommer

Welche Werke sollten in diesem Jahr ganz oben auf der Liste für den Urlaub stehen? Hier kommen einige Empfehlungen aus Schleswiger Buchhandlungen und der Stadtbücherei.

Schleswig | Ob an der Schlei, auf den Königswiesen oder zu Hause auf der Couch – Lesen ist für viele ein beliebter Zeitvertreib. Aber welche Schmöker sind bei den Schleswigern besonders beliebt? Wir haben uns in der Wikingerstadt umgehört. Viele möchten etwas wiedererkennen. In der Buchhandlung Liesegang sind Bücher mit lokalem Bezug gerade der Renner: „V...

