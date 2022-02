Drogendiebstahl in Pflegeheimen : Schleswig und die Todesdroge Fentanyl – eine Spurensuche

Vor zwei Jahren starben vier junge Männer in Schleswig und Umgebung am Missbrauch des Schmerzmittels Fentanyl. Eine Reportage zeichnet nach, wie das Medikament in die Drogenszene gelangte.

Schleswig | Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass Schleswig durch eine ungewöhnliche Todesserie im Drogenmilieu in die Schlagzeilen geriet. Vier schwer abhängige Männer im Alter zwischen 23 und 40 Jahren aus der Stadt und dem Umland waren innerhalb eines Jahres durch den Missbrauch von Fentanyl ums Leben gekommen. Weiterlesen: Vier Fentanyl-Tote in Schlesw...

