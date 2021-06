Umbau wird teurer und dauert länger : Schleswig und Eckernförde: Finanzamt-Zusammenlegung erst 2023

Eigentlich sollte die Zusammenführung der beiden Behörden schon Ende 2021 über die Bühne gehen. Jetzt ist die Rede von Mitte 2023.

Schleswig | Es passiert was in der Suadicanistraße 26. Seit einigen Wochen wird im und am Finanzamt fleißig gearbeitet. Ein Gerüst umhüllt Teile des 1937 erbauten stattlichen Backsteinhauses. Insbesondere am Dach sind offenbar größere Veränderungen geplant. All das sind die Vorbereitungen für einen groß angelegten Umzug. Deshalb fiel die Wahl auf Schleswig ...

