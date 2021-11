Schleswig trauert um Unfallopfer : Bewegende Trauerfeier für 17-jährige Schülerin im St. Petri-Dom

Hunderte Trauergäste nahmen am Mittwoch im Schleswiger Dom Abschied von der jungen Domschülerin, die bei dem schweren Verkehrsunfall in Ellingstedt ums Leben gekommen war.

Schleswig | Für einen Moment schien am Mittwoch die Stadt innezuhalten, als im Schleswiger St. Petri-Dom die Trauerfeier für eine 17-jährige Schülerin stattfand. Sie war am 13. November bei einem schweren Verkehrsunfall in Ellingstedt ums Leben gekommen. Das zweite Todesopfer dieses verheerenden Unfalls wird am Donnerstag im kleinen Kreis beigesetzt. Weiterles...

