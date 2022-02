Gastronomie und Wohnraum : Stadt Schleswig startet aktive Vermarktungsphase der Hertie-Grundstücke

Auf dem früheren Hertie-Gelände sollen zwei Gebäude gebaut werden und ein Platz mit Bänken und Bäumen entstehen, auf dem Außengastronomie Menschen anlocken soll.

Schleswig | Die aktive Vermarktungsphase der ehemaligen Hertie-Grundstücke ist gestartet. Das teilte Schleswigs Stadtsprecherin Jane Dittmer am Dienstag mit. Weiterlesen: So will Schleswig doch noch Investoren für das Hertie-Gelände finden In der vergangenen Woche gab es demnach Gespräche mit mehreren Investorinnen und Investoren, die Interesse an der Entwi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.