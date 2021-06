Über 30 Grad an der Schlei : Schleswig schwitzt

Bei hochsommerlichem Wetter und über 30 Grad zog es Schleswiger und Urlauber in erster Linie ans Schleiufer. Besonders auf den Königswiesen herrschte dabei ein buntes Treiben.

Schleswig | Was tun am bislang heißesten Tag des Jahres? Auf diese Frage hat es am Donnerstagvormittag insbesondere für die Lehrer an Schleswigs Schulen offenbar nur eine passende Antwort gegeben: ab auf die Königswiesen! Mit dem Ergebnis, dass der Stadtpark gegen 11 Uhr an ein buntes Festival-Gelände erinnerte. Überall tummelten sich Schülergruppen, egal ob auf ...

