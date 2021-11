Radinfrastruktur : Schleswig hat jetzt eine Anlaufstelle für Fragen und Hinweise zum Radverkehr

Kritik an Schleswigs Infrastruktur, Wünsche oder Fragen diesbezüglich können ab sofort per Mail an Radverkehr@schleswig.de gerichtet werden.

Schleswig | Seit Donnerstag, 4. November, können sich die Schleswiger Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen rund um den Rad-, aber auch den Fußverkehr direkt an die Verwaltung wenden. Das teilte Marius Jaenke vom Zentralen Service der Stadt am Freitag mit. Mit der E-Mail-Adresse Radverkehr@schleswig.de besteht Möglichkeit, auf direktem Weg mit der Verwaltung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.