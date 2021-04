Schleswig : Zwei Bewohner des Stadtwegs nach Albanien abgeschoben

Der Kreis bestätigt, dass am Mittwochabend zwei albanische Staatsbürger abgeschoben wurden.

Schleswig | Am Mittwochabend wurden zwei Personen abgeschoben, die im Stadtweg in Schleswig wohnten. Wie ein Augenzeuge gegenüber unserer Redaktion berichtete, fuhren gegen 21 Uhr mindestens zwei Transporter vor dem Gebäude, in dem sich unter anderem das Eiscafé Giovanni L. befindet, vor. Beamte hätten demnach das Gebäude betreten und seien nach längerem Hin u...

