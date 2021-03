Hospiz in Schleswig : Team-Tankstellen spenden für das „Petri-Haus“

Die Verantwortlichen des Schleswiger Hospizes freuen sich über die Spende der Tanktstellenbetreiber.

Schleswig | Einen Scheck über 1021,50 Euro haben gestern die Team-Tankstellenbetreiber Michael Diedrichsen (Stationen in der Flensburger Straße und in Busdorf) und Jens Sell (Station in St. Jürgen), an das Schleswiger Hospiz „Petri-Haus“ übergeben. Piet Lassen, Geschäftsführer der Petri-Haus gGmbH, zeigte sich erfreut über die Zuwendung: „Das ist klasse, wir habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.