Neueröffnung im Stadtweg : Secondhand-Mode und Geschenke in zentraler Lage

Carola Gabler ist mit ihrem Geschäft in den Stadtweg umgezogen. Zur Eröffnung gratulierte auch Bürgermeister Dose.

Schleswig | Eine Geschäftseröffnung ist in Corona-Zeiten ein seltenes Ereignis geworden. Um so mehr freuten sich Bürgermeister Stephan Dose und Stadtmanager Helge Schütze, dass sie Carola Gabler zur Eröffnung ihres Mode- und Geschenkartikel-Ladens im Stadtweg 34 gratulieren konnten. Die Geschäftsfrau ist mit ihrer Boutique „Eigen Art“ von der Mönchenbrückstraße an...

