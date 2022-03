Dannewerkschule in Schleswig : Schüler fit machen für den Verbraucheralltag – auf den Spuren des Handykonsums

Dannewerkschüler haben an zwölf Stellen in Schleswig Boxen für ausgediente Handys aufgestellt und so rund 1000 Geräte gesammelt, deren Bestandteile nun recycelt werden. Für die Aktion wurden sie ausgezeichnet.

Schleswig | Die Dannewerkschule kann sich erneut über eine Ehrung als Verbraucherschule durch den Verbraucherzentrale-Bundesverband freuen – dieses Mal in der Kategorie „Extra“ für ein besonderes Projekt während der Corona-Zeit. Weiterlesen: Recycling-Aktion: Dannewerkschüler sammeln 798 alte Handys Wir haben viel über unsere Handys und die Rohstoffe erfahre...

