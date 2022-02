Brautseewiesen in Schleswig : Rodung von Bäumen und Sträuchern für eine Zufahrt, die es nicht gibt

Eine mit Bäumen und Büschen zugewachsene steile Freifläche am Moldeniter Weg wurde von der Stadt freigeschnitten, weil dort offiziell eine Zufahrt sein soll. Das sorgte für Aufregung in der Nachbarschaft.

Schleswig | Am Mittwochmorgen dröhnen plötzlich Kettensägen durch den beschaulichen Moldeniter Weg am Brautsee in Schleswig. Mitarbeiter der Stadtwerke sägen und schneiden im Auftrag der Stadt Schleswig zahlreiche Büsche und Bäume auf einer Freifläche zwischen den Häusern radikal ab. Anwohner Michael Czerny kann es nicht fassen und fragt die Mitarbeiter der Stadt...

