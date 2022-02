Impfen gegen Corona : Schleswig: Offenes Impfen lockte viele Besucher in die Heimat

Zahlreiche Besucher nutzten am Samstag die Gelegenheit, sich in der Heimat auf der Schleswiger Freiheit impfen zu lassen. Kostenlose Waffeln und Getränke sowie ein Gewinnspiel für Freikarten waren ein zusätzlich Anreiz.

Schleswig | Der Duft von frischgebackenen Waffeln und Kaffee wehte am Sonnabend durch die Räume der Heimat auf der Freiheit in Schleswig. Für einen Tag wurde die Spielstätte in eine Impfstelle umgewandelt, die von zahlreichen Besucher angesteuert wurde, um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Impfstoffe für alle Altersgruppen Das mobile Impf-Team d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.