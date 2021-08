Ostseefjord Schlei : Nerven die Urlauber? – Touristiker wollen es jetzt ganz genau wissen

Volle Städte, Restaurants und Strände in der Urlaubssaison – wie kommt das bei den Einheimischen an? Das will die Ostseefjord Schlei jetzt in einer Online-Befragung herausfinden.

Schleswig | Volle Strände an Schlei und Ostsee, Gedränge in Einkaufsstraßen und Geschäften, bis auf den letzten Platz gefüllte Gaststätten: In der Schleiregion ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch wie sieht es mit der Akzeptanz bei den Einheimischen aus, wenn sich am abgelegenen Schleistrand plötzlich viele Badegäste drängeln, im Lieblingsresta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.