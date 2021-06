Schleibogen in Schleswig : Keine Gefahr für Uferschwalben auf Manke-Baustelle

In einem Sandhaufen auf einem Baugrundstück am Schleibogen brüten vom Aussterben bedrohte Uferschwalben. NABU und Naturschutzbehörde haben sich an die Baufirma Manke gewandt. So hat der Bauträger reagiert.

Schleswig | In einem unscheinbaren, von Unkraut halb überwucherten Erdhügel auf einem Baugrundstück auf der Freiheit haben Uferschwalben mehr als 20 Bruthöhlen gegraben und sich eingenistet. Die streng geschützten kleinen Vögel dürfen während der Brutzeit auf keinen Fall gestört werden. Deshalb sind Naturschützer des NABU und auch das Umweltamt des Kreises Schles...

