Digitaler Corona-Impfpass Covpass : Schleswig: Kaum Apotheken können digitalen Impfpass ausstellen

Eigentlich sollten Apotheken bereits ab Freitag wieder digitale Corona-Impfzertifikate ausstellen können, doch nur die wenigsten sind bereits wieder an das System angeschlossen. Dabei ist die Nachfrage weiter groß.

Schleswig | Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte angekündigt, dass es ab Freitag grundsätzlich wieder möglich sei, ein digitales Corona-Impfzertifikat in Apotheken zu erhalten. Ganz so einfach scheint es aber nicht zu sein, da nur die wenigsten Apotheken bereits wieder an das System angeschlossen wurden, mit dem die digitalen Impfpässe erstellt...

