Greifvogel-Familie aus Schleswig : Jungadler vom Gottorfer Burgsee sind flügge

Etwa drei Monate nach dem Schlüpfen wagt der Greifvogel-Nachwuchs die ersten Flugversuche.

Schleswig | Die Erfolgsgeschichte am Gottorfer Burgsee setzt sich zur Freude der vielen Seeadlerfreunde in der Region fort. 87 Tage nach dem Schlupf hat sich der erste der beiden Jungadler getraut und den Horst verlassen. „Entdeckt habe ich den ausgeflogenen Adler am ersten Tag gar nicht“, sagt Horst-Betreuer Friedrich Neujahr von der Projektgruppe Seeadlerschutz...

