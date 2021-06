Freisprechung in Corona-Zeiten : „Ihr werdet gebraucht“ – acht Tischler beenden Ausbildung am BBZ Schleswig

In einer Feierstunde am BBZ in Schleswig wurden acht Tischler freigesprochen und ins Berufsleben entlassen.

Schleswig | Freisprechung einmal anders: Um den neuen Tischler-Gesellen der Kreishandwerkerschaft im zweiten Jahr der Corona-Pandemie eine persönliche Zeugnisübergabe und Verabschiedung am Ende ihrer Lehrzeit zu ermöglichen, fand die Feierstunde diesmal unter freiem Himmel bei sommerlichen Temperaturen auf dem Gelände des BBZ in Schleswig statt. Dort gab es reich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.