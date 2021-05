Riesen-Konzert in Schleswig : Schleswig-Holsteins größte Band soll Schloss Gottorf rocken

Mehrere Hundert Musiker aus dem ganzen Land sollen im September für Gänsehaut pur sorgen. Wer dabei sein will, kann sich jetzt anmelden.

Schleswig | Wer sich auf Youtube das Video von „de grootste Band van Nederland“, also Hollands größter Band, ansieht, möchte am liebsten gleich selbst mitmachen. Oder man bekommt zumindest eine Gänsehaut, so wie Arne Eggert. Der fand den knapp sechsminütigen Clip so cool, dass er gleich wusste: „So etwas müssen wir auch in Schleswig machen“. Hunderte Musiker, die...

