Landwirtschaft in Schleswig-Flensburg : Flexibilität gefragt: Wie sich mit Biogas Geld verdienen lässt

Landwirt Jürgen-Peter Hinrichsen bewirtschaftet seinen Hof in Kropp in der 13. Generation. Dabei setzt er auch auf das Erzeugen von Biogas. Doch die Rahmenbedingungen werden schwieriger.

Schleswig/Kropp | Jürgen-Peter Hinrichsen ist Landwirt aus Passion. Den seit 550 Jahren in Kropp bestehenden Hof in der nunmehr 13. Generation am Leben zu halten, ist für ihn Ansporn und Verpflichtung zugleich. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten des anhaltenden Strukturwandels in der Landwirtschaft. Doch der 44-Jährige schaut nicht zurück, sondern versucht seinen Hof ...

