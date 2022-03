Nach Problemen in Südangeln : Holpriger Start: Was bei der Unterbringung von Geflüchteten besser laufen muss

Die Unterbringung der Ukrainer in Südangeln hat nur in Teilen funktioniert. Was noch verbessert werden kann und wie Einheimische, die eine Unterkunft anbieten, die Zuweisung in Südangeln wahrgenommen haben.

Idstedt/Borgwedel/Südangeln | Die erste große Zuweisung von Geflüchteten war nicht ganz einfach: Am Montag, 21. März, sollten 39 Ukrainer aus Borgwedel ein neues zu Hause in den Dörfern von Südangeln bekommen. Letztlich entschieden sich jedoch nur zwölf von ihnen dazu, eine der bereitgestellten Unterkünfte zu beziehen. Doch wo hat es gehakt – und wie kann die Unterbringung in Zuku...

