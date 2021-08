Landtagswahl 2022 : Schleswig-Flensburg: SPD nominiert ihre Kandidaten für die Wahl im Frühjahr

Birte Pauls, Bastian Lindenbauer und Heiko Frost wollen die Wahlkreise 5, 6 und 4 bei der Landtagswahl im kommenden Frühjahr für die SPD gewinnen.

Schleswig/Treia/Erfde | Die SPD hat in den drei Wahlkreisen, die den Kreis Schleswig-Flensburg berühren, ihre Direktkandidaten zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 nominiert, teilt die Partei mit. Sozialpolitik ist kein Sahnehäubchen, sondern die Grundlage unserer Gesellschaft. Für den Landtagswahlkreis 5 tritt demnach erneut Birte Pauls (56) aus Schleswig an. Die jetzige...

