Ferienjobs in Schleswig-Flensburg : Auf dem Bau und in der Gastronomie sind Aushilfskräfte sehr gefragt

Schüler, die ihr Taschengeld aufbessern wollen, können sich in den Ferien einen Aushilfsjob suchen. Wir haben einmal nachgefragt, wo die Chancen besonders gut sind.

Schleswig/Kropp/Brodersby | In den großen Sommerferien haben Schüler endlich einmal Zeit zum Ausschlafen, um Freunde zu treffen, ihren Hobbys nachzugehen – oder mit einem Ferienjob ihr Taschengeld aufzubessern. „Schüler als Aushilfen sind gefragt“, weiß Stefan Wesemann, von IHK-Geschäftsstelle in Schleswig, im Bau, im Einzelhandel, in der Reinigungsbranche – und seit dem der Tou...

