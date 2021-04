Trockenheit im Norden : Waldbrandgefahr und Ernteverluste: Bauern hoffen auf Regen

Die Rapsblüte hinkt zehn Tage hinterher. Wenn es nicht bald regnet, drohen Ernteverluste und die Waldbrandgefahr steigt.

Schleswig | Es hat seit Wochen nicht mehr richtig geregnet und in den vergangenen Tagen hat sogar die Sonne gelacht. Was Urlauber und die Menschen, die es in Corona-Zeiten vermehrt nach draußen zieht, freut, kann für Landwirte, Förster und Feuerwehrleute schnell zum Problem werden: Die anhaltende Trockenheit macht den Pflanzen auf den Äckern und in den Wäldern zu...

