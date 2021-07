Königswiesen in Schleswig : Ein Fußballfest gegen den Corona-Trott

Der TSV Seedorf-Sterley, die Stadt Schleswig und das Stadtmarketing hatten einen ganzen Tag dem Sport und den Kindern gewidmet. Das kam richtig gut an – nur eine Sache klappte nicht wie erhofft.

Schleswig | „Jetzt spielt Blau gegen Orange“. Karen Stavnsbo, Jugendwartin beim Verein Slesvig IF, behielt den Überblick inmitten der jungen Fußballer. Endlich wieder los, endlich wieder kicken, endlich wieder ein Stück Normalität. „Die Kinder haben das so gebraucht nach der langen Corona-Pause“, so Stavnsbo. Da sei das für alle Interessierten offene Fußballfest ...

