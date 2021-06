Ausgezeichnete Schüler : BBZ Schleswig verleiht Preis für Zivilcourage und ehrenamtliches Engagement

Sie engagieren sich in Vereinen, in der Kirche und für Mitschüler. Dieses Engagement einiger Schüler hat das BBZ in Schleswig jetzt gewürdigt.

Schleswig | Bereits zum zwölften Mal wurde im vergangenen Jahr der Preis für Zivilcourage und gesellschaftliches Engagement an couragierte und engagierte Schüler des Berufsbildungszentrum Schleswig verliehen. Corona-bedingt wurden die Preisträger erst jetzt ausgezeichnet. Den Preis für Zivilcourage erhielten Moritz Bern, Sven Lasse Petersen, Rieke Zander, Lara Ge...

