Neues vom Berufsbildungszentrum Schleswig : Internat ist fertig: BBZ bietet zusätzliche Betten für auswärtige Schüler

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurden die Schlüssel für das neue Internat am Schleswiger BBZ übergeben. Dabei wurde deutlich: Der Bedarf für die zusätzlichen Plätze ist sehr groß.

Schleswig | Es ist vollbracht: Kirsten Lemke, Schulleiterin des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Schleswig, hat nach zweieinhalb Jahren Bauzeit am Freitag den Schlüssel für den Internatsneubau auf dem Schulgelände erhalten. „Ich freue mich ungemein“, sagte Landrat Wolfgang Buschmann bei der feierlichen Schlüsselübergabe. „Heute ist ein großer Tag.“ In Wirklichke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.