Schleswig : Ast zerschlägt Windschutzscheibe

Die Schleswiger Feuerwehr musste am Ostermontag einen Einsatz mit dem Leiterwagen im Kattenhunder Weg absolvieren.

Schleswig | Die Freiwillige Feuerwehr Schleswig musste am Nachmittag des Ostermontag in den Kattenhunder Weg ausrücken. In Höhe des Dom-Friedhofs war ein etwa sechs Meter langer Ast infolge des böigen Windes von einem Baum abgebrochen und auf ein darunter stehendes Auto gefallen. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde dabei zerstört, das Auto musste abgeschleppt ...

