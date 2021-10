Wiedereröffnung nach Umbau : „Cooler als in Flensburg“ – was das neue Bowling Center Schleswig zu bieten hat

Seit Montag werden die Bahnen des Bowling Centers Schleswig wieder bespielt – aber erstmal nur zu Testzwecken. Die Eröffnung ist am Freitag, 29. Oktober. Bis dahin wird die komplett umgebaute Anlage noch feinjustiert.

Schleswig | „In den letzten Tagen mussten nahezu alle Gewerke noch einmal richtig Gas geben, an allen Enden wurde finalisiert, getestet und gereinigt“, sagt Birgit Janik, die Teamleiterin des neuen Bowling Centers am Wikingeck in Schleswig. Am Montag haben fünf Probetage begonnen, ein sogenanntes Preopening, um die Abläufe und die Technik des Bowling Centers d...

