Wasserqualität der Schlei : Werte überall gut – Luisenbad und Winningmay unter Beobachtung

Die Wasserqualität der Schlei ist gut. Im Luisenbad kann sich das aber schnell ändert und die Badestelle in Winningmay ist immer noch gesperrt.

Schleswig | Das Baden in der Schlei ist sicher, sagt Jochen Mohr-Kriegshammer, beim Kreisgesundheitsamt zuständig für die Wasserqualität der Badegewässer. Zwei wiederkehrende Sorgenkinder gibt es allerdings: Die Badestelle in Winningmay in Schaalby und das Luisenbad in Schleswig. Wenn die Schlei ein Binnengewässer wäre, wäre die Gewässerqualität in Winningmay v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.