Suppe für den guten Zweck : Schlange am Forum: Erst Corona-Impfung, dann Erbsensuppe für krebskranke Kinder

500 Liter Suppe gingen über den Ladentisch des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ – Zugunsten des Förderkreises krebskranker Kinder und Jugendliche.

Kropp | Zwei Warteschlangen am Marktplatz bildeten am Freitagvormittag einen Blickpunkt in der Gemeinde Kropp. Vor dem Forum freuten sich die Besucher auf ihre erste, zweite oder dritte Impfung. Einen Katzensprung entfernt reihten sich die Menschen ein, um sich mit Mahlzeiten frisch gekochter Erbsensuppe einzudecken. Weiterlesen: Warum es in Kropp und Nord...

