Schleswig : Schick im Alter: Seniorenförderverein veranstaltet Modenschau

Nachdem Vereinsmitglied Christa Joachims immer wieder auf ihre Kleidung angesprochen wurde, beschließt sie, eine Modenschau ihres Schleswiger Lieblingsgeschäfts „Dhanju Moden“ zu veranstalten.

Schleswig | „Ich finde mal wieder nichts zum Anziehen. Am besten mache ich Online-Shopping oder gibt es einen guten Laden in Schleswig?“ Mit dieser Frage kündigt Christa Joachims vom Seniorenförderverein den Zuschauern eine ganz besondere Modenschau im Hotel Hohenzollern an. Für die Vorführung einer neuen Herbstkollektion des Schleswiger Kleidungsgeschäfts „Dhanj...

